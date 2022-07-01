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Tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tamir için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Asayiş 01.07.2022, 18:45
Tamir için çıktığı çatıdan düştü, yaşamını yitirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tamir için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Çobankuyu Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana gelen olayda Durdu K. (48) tamir için çatıya çıktı. Burada dengesini kaybeden Durdu K., yaklaşık 2.5 metrelik yükseklikten beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk müdahalede talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Durdu K.’nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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