Tamir etmeye çalıştığı motosikleti yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tamir etmeye çalıştığı motosikleti alev alan gazete dağıtıcısı elinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mesudiye Mahallesi Derya sokakta meydana geldi. Gazete dağıtıcısı Selamettin Acı, 16 FM 965 plakalı motosikletini evinin önünde tamir etmeye başladı. O sırada motosikletin deposunda yangın çıktı. Bir anda alev alan motosikletteki yangını söndürmeye çalışan adam elinin yanması sonucu hafif şekilde yaralandı. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip motosikleti söndürdü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.