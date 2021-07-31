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Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde onarım için krikoyla kaldırdığı minibüsün altına giren ve krikonun boşalması sonrasında altında kalarak yaralanan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 31.07.2021, 10:33
Tamir etmek istediği minibüsünün altına kalan genç, hastanede hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde onarım için krikoyla kaldırdığı minibüsün altına giren ve krikonun boşalması sonrasında altında kalarak yaralanan 26 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kaynarca ilçesi Ziahmet Abdurrahmanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Emre Kotan, minibüsünün onarımını yapmak için kriko yardımıyla aracı kaldırarak altına girdi. Onarım esnasında krikonun boşalması neticesinde ise altında kalarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 26 yaşındaki Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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