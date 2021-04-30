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Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Diyarbakır hayalet kente dönüştü.

Asayiş 30.04.2021, 09:43
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Tam kapanmanın ilk gününde Diyarbakır hayalet kente dönüştü

Korona virüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma nedeni ile Diyarbakır hayalet kente dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Cadde ve sokaklar kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kalırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise kontrol noktaları kurarak hem sabit hem de devriye şeklinde uygulamalarını sürdürdü.
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