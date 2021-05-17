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Tam kapanmada horoz dövüştürenlere jandarmadan baskın

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması sırasında horoz dövüşü yaptırılan mekana operasyon düzenleyen jandarma, horoz dövüşü yaptırıp korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 8 kişiye 116 bin lira idari para cezası kesti.

Asayiş 17.05.2021, 16:59
Tam kapanmada horoz dövüştürenlere jandarmadan baskın

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması sırasında horoz dövüşü yaptırılan mekana operasyon düzenleyen jandarma, horoz dövüşü yaptırıp korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 8 kişiye 116 bin lira idari para cezası kesti.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yağdöver Mahallesi’nde dün sokağa çıkma kısıtlaması esnasında horoz dövüştürerek Kovid-19 salgınına dair alınan tedbirlere uymayan 8 kişiye para cezası kesildi. Horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekipleri belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında horoz dövüşü için yaptırılan adresteki 8 kişiye kumar oynamak, korona virüs tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 116 bin lira ceza uygulandı.

Dövüştürülen 22 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekipleri tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne teslim edildi.
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