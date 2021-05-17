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Tam kapanma sonrası Avcılar E-5’te trafik yoğunluğu

17 günlük tam kapanma sonrası ilk mesai gününde Avcılar E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Asayiş 17.05.2021, 08:47
Tam kapanma sonrası Avcılar E-5’te trafik yoğunluğu

17 günlük tam kapanma sonrası ilk mesai gününde Avcılar E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Ülke genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sabah 05.00 sıralarında sona ermişti. Kapanma sonrası ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 karayolu Avcılar mevkii Küçükçekmece istikametinde oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
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