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Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte tam kapanma sürecinin ikinci günü de sıkı denetimler ve kontrollerle geçiyor. Polis ekipleri şehrin çeşitli bölgelerine kurdukları kontrol noktalarıyla vatandaşların kurallara riayet edip etmediğini denetliyor.

Asayiş 01.05.2021, 11:37
Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Başkentte tam kapanma sürecinin ikinci günü de sıkı denetimler ve kontrollerle geçiyor. Polis ekipleri şehrin çeşitli bölgelerine kurdukları kontrol noktalarıyla vatandaşların kurallara riayet edip etmediğini denetliyor.

Ankara’daki Kızılay Meydanı’nda hem 1 Mayıs hem de korona virüs kısıtlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Pandemi ile mücadelede uygulanan 19 günlük tam kapanma kısıtlamasının ikinci gününde de kontroller ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yollarda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri araç sürücülerinin, bekçi ekipleri ise yaya vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor. Trafik yoğunluğunun hafta içine göre nispeten daha az olduğu hafta sonunda denetimler 24 boyunca devam edecek.
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