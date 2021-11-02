Talihsiz ölüm kamerada: Bir anlık denge kaybı ölüme neden oldu

Kırıkkale’de kaldırım üzerinde bekleyen 60 yaşındaki kişi, dengesini kaybederek hareket halindeki hafriyat kamyonuna kafasını çarpması sonucu yaşamını yitirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kırıkkale’de Millet Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmek için kaldırıma üzerinde bekleyen Ali Sağlam (60), dengesini kaybederek bir anda yere düştüğü sırada İ.K.’nın kullandığı 06 VPA 76 plakalı hafriyat kamyonuna kafasını çarptı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ağır yaralanan Sağlam, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.