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Taliban: “Kabil’de cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü”

Afganistan’da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil’de bir cami önünde patlama meydana geldiğini ve hayatını kaybeden siviller olduğunu açıkladı.

Asayiş 03.10.2021, 16:02
Taliban: “Kabil’de cami girişine düzenlenen bombalı saldırıda siviller öldü”

Afganistan’da Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil’de bir cami önünde patlama meydana geldiğini ve hayatını kaybeden siviller olduğunu açıkladı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Eidgah Camii’nin önünde Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’in annesi için düzenlenen anma töreni sırasında patlama meydana geldi. Mücahid yaptığı açıklamada, patlamada yaralananlar ve ölenler olduğunu söyledi.

Zabihullah Mücahid’in annesi 27 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

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