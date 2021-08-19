Taliban: "Kabil Havalimanı ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti"

Afganistan’da Taliban’ın Pazar günü başkent Kabil’e girmesinin ardından havalimanı ve çevresinde çıkan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından halk arasında yaşanan panik havası devam ediyor. Binlerce Afgan, başkent Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı üzerinden Afganistan’dan kaçmanın yollarını arıyor. İsmini vermek istemeyen bir Taliban üyesi, Pazar gününden bu yana Kabil Havalimanı ve çevresinde yaşanan olaylarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Yetkili, ölümlerin havalimanında açılan ateş sonucu ve yaşanan izdihamlarda meydana geldiğini aktardı. Seyahat belgesi olmayanların havalimanı çevresinden ayrılarak evlerine dönmesi gerektiğini belirten yetkili, "Havalimanında kimseye zarar vermek istemiyoruz" dedi.

Gani, BAE’ye gitmişti

Öte yandan 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e giren Taliban militanları, birkaç saat içinde başkentte kontrolü ele geçirmişti. Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) giden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise, "kan dökülmesini önlemek için" ülkeden ayrıldığını açıklamıştı. Dün sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaşan Gani, “Ben sadece bir elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım. Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır. Şu an Afganistan’a dönmek için istişare halindeyim" ifadelerini kullanmıştı.