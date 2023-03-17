Taktığı kask sayesinde kazayı ucuz atlattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde hafif yaralandı.

Kaza; Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cennet Erdoğan’ın kullandığı 07 LKL 83 plakalı motosikletle Mulkıyettin E.’nin kullandığı 34 HR 6378 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından aracından inen ticari araç sürücüsü, motosikleti kullanan kadın ve motosikletin yol kenarına alınmasının ardından olay yerinden ayrıldı.

İhbarla birlikte olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri gelirken, motosiklet sürücüsü kadın, omzunda ve ayağında ağrı hissettiğini söyleyerek ambulansla hastaneye gitti. Cennet Erdoğan, kendisine çarpan araç sürücüsünün kaçtığını söylerken, kazaya karışan araç ve sürücüsünün kazanın ardından Şelale Polis Karakoluna gittiği belirlendi.

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.