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Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Adana’da taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 22.07.2021, 12:13
Taksiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Adana’da taksi ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Mustafa Tekin Özerk yönetimindeki 01 AHD 664 plakalı otomobil ile Nuri Sever yönetimindeki 01 T 0791 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu taksi sürücüsü Sever, ismi öğrenilemeyen bir yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. 2 araçta da maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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