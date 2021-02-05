Taksiyle hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

Van-Başkale karayolunda taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van-Başkale karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları alınamayan araçların çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.