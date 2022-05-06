Taksiye binen yolcu “Bayram harçlığı” şoku ile karşılaştı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt’ta yaşandı. İddialara göre taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin bayram harçlığı istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Taksiye normalde 4 kişinin bindiğini fakat iyilik yapıp 5 kişilik grubu aldığını ve bu nedenle bayram harçlığı istediğini belirten şoför, yolcuların tepkisi ile karşılaştı. Farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10 TL’yi de ödeyen kadınlar ‘Hakkım helal olmasın, bu rüşvete girer” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaştı.