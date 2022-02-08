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Taksitini bitiremediği cep telefonunu dükkanında hırsıza kaptırdı

Hırdavat dükkanına malzeme alma bahanesi ile gelen yankesici, iş sahibinin taksitini bitiremediği cep telefonunu çalma anı güvenlik kameralara yansıdı.

Asayiş 08.02.2022, 12:32
Taksitini bitiremediği cep telefonunu dükkanında hırsıza kaptırdı

Hırdavat dükkanına malzeme alma bahanesi ile gelen yankesici, iş sahibinin taksitini bitiremediği cep telefonunu çalma anı güvenlik kameralara yansıdı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde hırdavat dükkanı işleten Yeter Kızılbahrak, dükkanına gelen yankesiciye cep telefonunu kaptırdı. Sabahın erken saatlerinde gelen müşterinin eşini tanıdığını öne sürerek duş bataryası almak istedi. Kızılbahrak, kasada ürünlerin fiyat listesini kontrol ettiği esnada yankesicinin, sandalyede asılı duran montunun cebinden telefonunu alma görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın, dükkan içinde cep telefonunu alma anı ve arka sokakta telefonu kapatıp kaçtığı görüntüler bir başka dükkanın güvenlik kameralarında saniye saniye kaydedildi.

“Eşimi tanıdığını söyledi”

Dükkana gelen kişinin eşini tanıdığını söyleyerek güven vermek istediğini belirten Kızılbahrak, “Sabah saat 9 sıralarında ben dükkanda tek başımaydım. Bir beyefendi geldi, karşı dükkandan geldiğini söyledi. Eşimi tanıdığını söyledi. Eşime telefon ettim, görüştüler fakat eşim kişiyi tanımadığını söyledi. Duş bataryalarına bakmak istediğini söyledi. Raftan üç, dört tane duş bataryasını çıkarttı. Ürünlerin fiyatlarına listeden kontrol etmek için kasaya geldiğim esnada fiyatı eşime sormak için telefonuma yöneldim. O sırada çoktan benim telefonumu sandalyede asılı olan montumun cebinden almış. Telefonumu aradığımı görünce bir anda ‘Dükkana gideyim eski malzemeleri getireyim’ dedi. Hatta yeni duş bataryalarını da götürmek istedi, izin vermedim” ifadelerine yer verdi.

“Dükkandan çıkar çıkmaz telefonumu kontrol ettim”

Cep telefonunu kapattığını oğlunun arka sokakta bulunan dükkanının güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığını aktaran Kızılbahrak, “Dükkandan çıkar çıkmaz telefonumu kontrol ettim, cebimde olmadığını gördüm. Dükkandan çıkıp nereye gittiğine baktım fakat göremedim. Sokakta esnaflara bağırdım ve onların telefonundan kendi telefonumu aradım. Arka sokakta oğlumun kasap dükkanı var. Kameradan göründüğü kadarıyla telefonu cebinden çıkarıp tamimiyle kapatıyor” diye konuştu.

“Hırsız telefonumu eşimle konuşmak için aldığında telefonun sesini kısmış”

Eşinin ismini dükkandan çıkan müşteriden duyduğunu dile getiren Kızılbahrak, “Eşimin ismini de dükkandan çıkan müşteriden öğreniyor çünkü müşteri çıkarken ‘Mehmet Abi’ye selam söyle’ demişti. Hırsız telefonumu eşimle konuşmak için aldığında telefonun sesini kısmış. Telefonu tekrar elime alınca fark ettim kısıldığını. Etiketlerin fiyatını okur musunuz diye sorduğumda ‘önemli değil siz bataryaları bana verin’ dedi. Ben de eşime bildirmem gerektiğini söyledim. Bunu söylediğimde bana direkt ‘benim bir işim var’ deyip fırladı. Ben arkasından koşsam da arka sokaktan gitmiş. Eğer ben hırsızlığı fark etseydim o anda ya ben ona bir şey yapardım ya da o bana. O hırsız benim elimden kurtulamazdı” dedi.

“Hala telefonun taksitini ödüyorum”

Kendine ilk defa cep telefon aldığını ve hala taksitini ödediğinin altını çizen Kızılbahrak, “Bugüne kadar çocuklarımın eski telefonunu kullanıyordum. Dedim ki kendime ilk defa bir telefon alayım. Alalı iki ay olmuştu ama hırsız onu bana yar etmedi. Hala telefonun taksitini ödüyorum. Kendilerine iş güç bulup çalışsınlar, bizler onlar için çalışmıyoruz. Torunlarımla birlikte çalışıyorum, çocuklarımı alıp buraya geliyorum. Ekmek parası için çocuklarla beraber dükkanda duruyoruz” ifadelerini kullandı.

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