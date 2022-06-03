"Taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan doktorlar beraat etti

Kahramanmaraş’ta haklarında daha önce "Taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan 6’sı doktor 7 kişinin beraatine mahkeme karar verdi.

Kahramanmaraş Adliyesi 9. Asliye Ceza Mahkemesinde doktorların duruşması görüldü. Mahkeme başkanı, sanıkların avukatlarına söz verdi. Avukatlar, önceki savunma ve beyanlarını tekrar ettiklerini ifade etti.

Müşteki avukatı ise, “Sunmuş olduğumuz nedenlerle sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme müşteki avukatının, ‘Dosyanın devlet üniversitesine gönderilerek adli tıp ana bilim başkanlığından rapor aldırılması yönündeki reddine’ karar vererek yargılamaya devam etti.

Duruşmada, Hatice Timurkaan’ın kızı C.T.’de hazır bulundu. Duruşmada, C.T., "Zamanında ve gerekli tedaviler yapılmadığı için annem vefat etmiştir. Ayrıca 3. derecede yoğun bakımda nöbetçi olan doktorun hastanede olmaması ve çağrıldığı halde gelmemesi ve başhekimin yerine bir doktor atamaması nedeniyle annem vefat etmiştir" dedi.

Sanık doktorların son sözleri ise önceki savunmaları okunarak alındı.

Duruşma sonunda mahkeme ayrıntıları gerekçeli kararda, “Her ne kadar sanıklar hakkında taksirle ölüme neden olma suçunu işlediklerinden bahisle eylemlerine uyan TCK’nın 85/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerine atılı suç yönünden taksire dayalı kusurlarının bulunmaması nedeniyle CMK’nın 223/2-c maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatine” karar verdi.

Olayın geçmişi

2018 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana geldi. Diyabet hastası Hatice Timurkaan 2 Kasım’da özel hastaneye gitmiş, burada parmaklarında enfeksiyon tespit edilince yoğun bakıma alınmıştı. Hatice Timurkaan hastanede 10 Aralık’ta hayatını kaybetmişti. Timurkaan’ın yakınları ölümünde doktorların ihmali olduğu gerekçesiyle Kahramanmaraş Adliyesine suç duyurusunda bulunmuş, yapılan soruşturma sonrası özel hastane doktorlarına, ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması için dava açılmıştı.

Davanın 5’inci duruşmasında mahkeme, "Taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanan, 6’sı doktor 7 kişinin beraatine karar verdi.