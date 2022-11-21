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Taksim’deki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Taksim’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 21.11.2022, 11:45
Taksim’deki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Taksim’de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin

bombacı kadın Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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