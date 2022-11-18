Taksim’deki saldırıda teröristin patlama noktasını kayıt altına aldığı görüntüler ortaya çıktı

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Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve beraberindeki 16 PKK/YPG üyesi tutuklanırken, menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG kontrolündeki bir hücre tarafından düzenlenen saldırının perde arkası araştırılırken, eylemin kilit ismi Ahlam Albashir’in İstiklal Caddesi’ndeki keşif yaptığı anlara ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, adeta bombanın nerede patlatılması gerektiğini cep telefonu ile kayıt aldığı görülüyor. Terörist, 22 Ekim’deki keşif görüntülerinde, caddede yürüdüğü sırada özçekim yaparak ilerliyor ve saatler 18.05’i gösterdiğinde patlamanın gerçekleştirildiği yerin önünden geçerken bir mağazanın karşı yönünü dikkatli şekilde kayıt altına alıyor.

Bombanın patlatılacağı noktanın en net keşif görüntüsü olan KGYS görüntülerine göre, Suriye uyruklu teröristin cep telefonu ile kayda aldığı o görüntü ve fotoğrafları da PKK/YPG’nin Ayn El-Arab’taki (Kobani) örgüt sorumlularına gönderdiği anlaşılıyor.