Taksim’deki restoranda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Taksim’de bulunan bir restoranda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yan taraftaki otelde konaklayan turistler sosyal mesafeyi unutarak cep telefonu ile yangını görüntülediler.

Yangın saat 02.00’da Beyoğlu İlçesi Kocatepe Mahallesi Recep Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoranda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yan tarafta bulunan otelde kalan turistler ise virüsü unutarak yangına müdahaleyi izlemek istedi. Turistlerin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.