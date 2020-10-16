Taksim’de yangın paniği
TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ ÜZERİNDE ’Kİ BİR RESTORANDIN BACASINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. RESTORANDAN ÇIKAN DUMANLAR NEDENİYLE MÜŞTERİLER TAHLİYE EDİLİRKEN İTFAİYE EKİPLERİ İSE YANGINI SÖNDÜREREK KONTROL ALTINA ALDI.
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde ’ki bir restorandın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Restorandan çıkan dumanlar nedeniyle müşteriler tahliye edilirken itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce bacasında yangın çıktığı öğrenilen restorandın bacasında yeniden yangın çıktı. Restorandan dumanın çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri restorana içerinden ve çatısından müdahale etti. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, restorandaki müşteriler ise tahliye edildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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