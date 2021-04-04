Taksim’de valelerle sokakta kalan gencin kavgası kamerada

Taksim’de bir otelin vale görevlileri ile sokakta kalan bir genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Araya giren trafik polisleri kavgayı ayırırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Taksim Sıraselviler Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir otelin vale görevlilerine orada bulunan sokakta kalan gençler önce laf attı. Valelerin karşılık vermesiyle çıkan kavgada gençlerden biri valelere şişe fırlattı. Ardından vale görevlileri bir genci aralarına alarak dövmeye başladı. Tam o sırada olay yerinde bulunan bir trafik polisinin kavgaya müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan kavga ise saniye saniye kameraya yansıdı.