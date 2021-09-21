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Taksim’de üzerinde anahtar unutulan motoru böyle çaldılar

Taksim’de hırsızlar üzerinde anahtar unutulan park halindeki motoru böyle çaldı.

Asayiş 21.09.2021, 09:36 21.09.2021, 12:16

Taksim’de hırsızlar üzerinde anahtar unutulan park halindeki motoru böyle çaldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motorun sahibi anahtarı motorun üzerinde bırakarak kısa bir işini halletmek üzere dükkana girdi. O anlarda yoldan geçen bir hırsız motorun üzerinde anahtarın unutulduğunu fark edince hemen harekete geçti. Bir arkadaşını da arkasına alarak motoru çalıp oradan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde yoldan geçmekte olan hırsızın motorun üzerinde bırakılan anahtarı fark edince yürümeye devam edip ardından sokağın boş anını kollayıp geri gelmesi ve motora binerek oradan uzaklaşması yer alıyor.

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