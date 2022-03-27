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Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları: Önce bıçakladı, sonra yerde darp etti

Taksim İstiklal Caddesi’nde ünlü bir muhallebiciye gelen şahıs, tezgahtan bıçak alıp tartıştığı muhallebici ustasını karnından bıçakladı. Saldırgan, kanlar içinde sürünerek merdivenlerin girişine yığılan adamı yerde bir süre daha darp etti. Dehşet anları kameralara yansırken, Güven Timleri tarafından bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalanan saldırgan tutuklandı.

Asayiş 27.03.2022, 10:14
Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları: Önce bıçakladı, sonra yerde darp etti

Taksim İstiklal Caddesi’nde ünlü bir muhallebiciye gelen şahıs, tezgahtan bıçak alıp tartıştığı muhallebici ustasını karnından bıçakladı. Saldırgan, kanlar içinde sürünerek merdivenlerin girişine yığılan adamı yerde bir süre daha darp etti. Dehşet anları kameralara yansırken, Güven Timleri tarafından bıçağıyla birlikte kıskıvrak yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’ndeki ünlü bir muhallebicide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhallebicinin imalathanesine gelen iş arkadaşı Nuri T. (43), muhallebici ustası Erkan C. (35) ile konuşmaya başladı. İkili arasında çıkan tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Nuri T., tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alarak usta Erkan C.’yi karnından bıçakladı. Neye uğradığını şaşıran Erkan C., yaralı bir şekilde yardım istemek için imalathaneden çıkarak merdivenlerin başında yere düştü.

Hem bıçakladı hem de yerde darp etti

Yaralı Erkan C. kanlar içinde yere yığılırken, Nuri T. ise yaşanan olaya rağmen sakinleşmeyerek, yaralı şahsı yerde darp etmeye ve tehditler savurmaya devam etti. Bir süre sonra imalathanede bulunan başka kişilerin de geldiğini gören şahıs merdivenlerden yukarıya çıkarken, yaralı şahsı gösterip yoluna devam etti. Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan C.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Erkan C.‘nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Saldırganı güven timleri yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri, saldırgan Nuri T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde imalathaneye gelen şahsın ilk basta konuştuğu, daha sonra da tezgahın diğer tarafına geçip bıçağı alarak ustayı bıçakladığı yer alıyor. Bıçaklanan şahsın merdivene doğru çıktığı ve saldırganın yerdeyken ustayı hırpaladığı, sonrasında da gelenlere yaralıyı gösterdiği görülüyor.

Öte yandan emniyette ifadesi alınan Nuri T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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