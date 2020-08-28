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Taksim’de “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi
TÜRKİYE GÜVEN HUZUR UYGULAMASI KAPSAMINDA TAKSİM’DE POLİS EKİPLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. POLİS HELİKOPTERİNİN DE HAVADAN DESTEK VERDİĞİ UYGULAMADA ARAÇLARI DİDİK DİDİK ARAYAN POLİS, VATANDAŞLARIN GBT’LERİNİ SORGULADI.
Asayiş 28.08.2020, 11:30
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Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Taksim’de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada araçları didik didik arayan polis, vatandaşların GBT’lerini sorguladı. Aramalarda bir aracın bagajından çıkan oyuncak silah dikkat çekti.
Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul’un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 10.00’da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis, didik didik arama gerçekleştirdi. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT’si sorgulandı. Saat 12.00’ya kadar sürecek olan uygulama kapsamında arama yapan polisin bir aracın bagajında oyuncak silah bulması dikkat çekti.
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