Taksim’de turistler metro asansöründe mahsur kaldı

Taksim Meydanındaki metro asansöründe turistler mahsur kaldı. Turistler bir buçuk saat sonra kurtarıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Taksim Meydanında bulunan ve Yenikapı-Hacıosman Metrosuna ulaşmak için kullanılan yolcu asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki turist asansöre bindikten sonra aşağı inmek için düğmeye bastı ancak asansör alt kata inemeden durdu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, turistleri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışmaya başladı. Ekiplerin çabaları sonucu, iki turist yaklaşık bir buçuk saat sonra asansörden çıkartıldı. Turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Bir buçuk saat kurtarılmayı beklediler”

Olayın yaşandığı yerde ayakkabı boyacılığı yapan Abbas Boz, “2 kişi kaldı asansörde. Alıp götürdüler. 1 buçuk saat beklediler buradaydım, ben itfaiye geldi itfaiye kurtardı. Araplar 10 kişi biniyor normalde 4 kişilik bu asansör” dedi. Öte yandan, metro istasyonuna inmek için kullanılan merdivenlerin de sık sık arızalandığı ve kullanıma kapatıldığı öğrenildi.