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Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin, Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

Asayiş 18.07.2022, 09:05
Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekiplerinin, Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640TL para cezası kesilirken, araçlar trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Taksim Meydanı’nda bulunan Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan taksilerin belgeleri kontrol edildi. Ekipler araçların ruhsatına, belediye izin belgelerine ve sürücülerin ehliyetlerine baktı. Denetimlerde ruhsatları olmadığı belirlenen 8 taksiye toplamda 14 bin 640TL para cezası kesilirken, araçlar bağlanarak trafikten men edildi.

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