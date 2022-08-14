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Taksim’de ticari taksi denetiminde ceza yağdı

Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yağdı. Denetimde trafikten men edilen taksiler çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.

Asayiş 14.08.2022, 08:13
Taksim’de ticari taksi denetiminde ceza yağdı

Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yağdı. Denetimde trafikten men edilen taksiler çekici ile emniyet otoparkına götürüldü.

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Denetimlerde evrakları eksik olan ve kuralları uymadığı tespit edilen taksicilere ceza yağdı. Evrakları eksik olan bazı taksiler ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

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