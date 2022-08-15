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Taksim’de sağanak yağmur başladı

İstanbul Taksim Meydanı’nda da yağmur başladı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Asayiş 15.08.2022, 09:37
Taksim’de sağanak yağmur başladı

İstanbul Taksim Meydanı’nda da yağmur başladı. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

İstanbul’da yapılan uyarıların ardından beklenen yağış başladı. Sağanak yağış Taksim Meydanı’nda etkisini gösterdi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenlerin ise şemsiyelerle yoluna devam ettiği görüldü.

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23°
hafif yağmur