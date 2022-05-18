Taksim’de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda etkisini gösteren yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte bile güçlük çekerken, bazı vatandaşların ise ıslanmamak için kafasına plastik poşet geçirdikleri görüldü.