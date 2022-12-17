Taksim’de ruhsatsız çalışan 12 taksi trafikten men edildi

Taksim’de yapılan trafik denetiminde, belediye ruhsatı bulunmadığı tespit edilen 12 taksi trafikten men edilerek bin 823’er TL ceza yazıldı.

Taksim’de akşam saatlerinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Denetleme ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi. Taksim’in üç farklı yerinde kurulan denetim noktalarında, ticari taksiler tek tek durdurularak ekipler tarafından kontrol edildi.

Trafik polisleri ve İBB ekipleri, durdurulan taksilerin belgelerini inceledikten sonra 12 taksinin belediye ruhsatının bulunmadığını tespit etti. Ruhsatı olmayan taksiler trafikten men edilirken, bin 823’er TL de para cezası yazıldı.