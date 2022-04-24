Taksim’de köpek İranlı çocuğu burnundan ısırdı

Taksim’de bir köpek İran uyruklu çocuğu burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi doktora götürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Taksim Atatürk anıtında meydana geldi. Anıtın önünde köpek olduğunu gören 3 yaşındaki kız çocuğu sevmeye başladı. Çocuk köpeği sevdiği sırada birdenbire köpek burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğu ailesi köpekten uzaklaştırırken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Köpek ise o sırada anıtın önüne uzanarak uyumaya başladı. Çocuk ailesi tarafından aşı olması için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, sahipsiz köpek için Veteriner Müdürlüğü’ne haber verildi.