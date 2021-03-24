banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Taksim’de kar yağışı etkili oluyor

Megakent’te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Taksim’de etkili olan kar yağışı sonucu meydan beyaza büründü. Ayrıca E-5’te ise trafik yoğunluğu oluştu.

Asayiş 24.03.2021, 07:56
4
Taksim’de kar yağışı etkili oluyor

Megakent’te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Taksim’de etkili olan kar yağışı sonucu meydan beyaza büründü. Ayrıca E-5’te ise trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da kar yağışı etkili olacak açıklamasının ardından bu sabah kent genelinde kar yağışı etkili oldu.

Taksim Meydanında etkili olan kar yağışı sonucu etraf beyaza büründü. E-5 karayolu Haliç Köprüsü’nde de trafik yoğunluğu oluştu. Karlı ve yağmurlu havanın İstanbul’da gün boyu etkili olması bekleniyor.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur