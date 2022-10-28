Taksim’de kaldırımda scooter kullananlara ceza yağdı

Taksim’de yasağa rağmen kaldırımda elektrikli scooter kullananlara ceza yağdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı ekipler, dün Taksim Meydanı’nda elektrikli scooter denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen kaldırımda elektrikli scooter kullanan kişileri tek tek durdurdu. Kaldırımda ve yaya yollarında scooter kullanan kişilere 427’şer TL para cezası uygulandı. Birçok kullanıcı, yasaktan haberleri olmadığını söylese de cezadan kurtulamadı.

Ekiplerin, elektrikli scooterlere yönelik denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.