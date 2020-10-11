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Taksim’de iki yabancı grup arasında bıçaklı kavga:1 yaralı

İSTANBUL (İHA) - TAKSİM’DE YABANCI UYRUKLU İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI. ÇIKAN KAVGADA TARAFLARDAN BİRİ BIÇAĞINI ÇEKEREK DİĞER GRUPTAN BİR ŞAHSI YARALADI.

Asayiş 11.10.2020, 05:15
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Taksim’de iki yabancı grup arasında bıçaklı kavga:1 yaralı

Taksim’de yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri bıçağını çekerek diğer gruptan bir şahsı yaraladı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Taksim Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri diğer gruptan bir şahsı bacağından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı çevre hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi Taksim Meydanı’nda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

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