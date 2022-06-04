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Taksim’de hasılatı sayan dilenci kadın kamerada

Taksim’de merdivenlerde dilenerek insanların duygusunu sömüren dilenci, oturduğu yerde günlük hasılatını saydı. Pişkin dilencinin "Yok artık" dedirten para saydığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Asayiş 04.06.2022, 10:03
Taksim’de hasılatı sayan dilenci kadın kamerada

Taksim’de merdivenlerde dilenerek insanların duygusunu sömüren dilenci, oturduğu yerde günlük hasılatını saydı. Pişkin dilencinin "Yok artık" dedirten para saydığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde kadın bir dilenci, yerli ve yabancı turistlerin duygularını sömürerek para topladı. Ekipler duygu tacirlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirse de dilenciler, insan yoğunluğunun bulunduğu noktalarda duygu sömürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı taktiklerle gündeme gelen dilenciler, günlük kazançlarıyla dikkat çekiyor.

Hasılatı sayarken görüntülendi

Taksim Sıraselviler Caddesi’nde gezen bir vatandaş, merdivende oturan bir dilencinin para saydığını görüp izlemeye başladı. Bir süre sonra kadının arkasından yaklaşan vatandaş, dilenciyi para sayarken cep telefonuyla kaydetti. Pişkin dilencinin, dilendiği noktada paraları sayıyor olması görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan, kaydedilen görüntülerde, iki defa parayı sayan dilencinin kısa sürede topladığı paranın 360 TL olduğu görüldü.

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