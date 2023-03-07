Taksim’de güvenlik önlemi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında güvenlik önlemi alınmaya başlandı.

Polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi almaya başladı. Güvenlik önlemleri dahilinde Taksim Meydanı’nın çevresi ve İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarına giriş çıkışları polis bariyerleriyle kapatılmaya başlandı. Bu sırada bir kişinin canını tehlikeye atarak nostaljik tramvayın raylarına yattığı görüldü. Şahıs, ekipler tarafından oradan uzaklaştırıldı.