Taksim’de güpegündüz hırsızlık: Akü hırsızları kamerada

Taksim’de bir kestanecinin malzeme deposundan akü çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtirken, daha önce de soyulduğunu söyleyen kestaneci polise gidip şikayetçi olacağını belirtti.

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Taksim Feridiye Caddesi Çaylak Sokak’ta bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi girişinde kestanecilik yapan bir kişiye ait olduğu öğrenilen depoya kimliği belirsiz iki hırsız girdi. İki hırsız içeride bulunan 4 bin TL değerindeki 2 adet aküyü çalarak kayıplara karıştı.

Aküler çalınırken içeride uyuyan biri vardı

Depodan akü çalan şüphelilerin önce içeri girip etrafı kolaçan ettikleri, içeride biri olduğunu görünce bir süre bekledikleri öğrenildi. Daha sonra içerideki kişinin uyuduğunu fark eden şüpheliler, depoya girip 2 aküyü ellerini kollarını sallayarak çalıp kaçtı.

Ellerini kollarını sallayarak çalmışlar

Depoda uyuyan kişi uyandığında akülerden 2’sinin yerinde olmadığını fark etti ve patronunu aradı. Patronu depoya geldiğinde şoke oldu. Olan biteni anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüleri izlediğinde gözlerine inanamadı. Hırsızların gündüz vakti büyük bir rahatlıkla akülerini çalması kestaneciyi isyan ettirdi. Daha önce de deposunun soyulduğu öğrenilen kestanecinin polise giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

“Bir değil, iki değil, benim depomu üçüncü patlatışları”

Kestane tezgahını aydınlatmak için kullandığı aküleri çalınan Murat Akdağ, “Saat 10.30-11.00 gibi benim eleman içeride yatarken bir şahıs geliyor ve gözlemcilik yapıyor. 5-6 tane aküm vardı, 2’sini götürmüşler. 4-5 kere depoya giriyor, elemanımın uyuduğunu fark edip maddi değeri 4 bin TL olan 2 akümü götürüyorlar. Güvenlik kamerasında da görüldüğü gibi, iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallaya sallaya aküleri götürüyor. Bu bir değil, iki değil, benim depomu üçüncü patlatışları. Bunun önüne geçemiyorlar, çözemedim gitti. Şimdi şikayetçi olmaya gideceğim. Çünkü görüntüleri yeni aldım. Görüntüleri aldıktan sonra şahıslar hakkında davacı şikayetçi olacağım” dedi.

Aküyü böyle taşıdılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin depodan çaldıkları akülerle caddede yürüdükleri görüldü.