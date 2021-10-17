banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Bursa’da ekmeğe zam
Bursa’da ekmeğe zam

Taksim’de gaz pedalı takılı kalan otomobil iki turiste çarptı

Taksim’de otel müşterisinin aracını park etmek için teslim alan valenin kullandığı otomobilin gaz pedalı takılı kalarak, sokak içerisindeki 2 turiste çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarparak dururken, kaza sonrası yaralanan iki kadın turist hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 17.10.2021, 08:54 17.10.2021, 09:42
Taksim’de gaz pedalı takılı kalan otomobil iki turiste çarptı

Taksim’de otel müşterisinin aracını park etmek için teslim alan valenin kullandığı otomobilin gaz pedalı takılı kalarak, sokak içerisindeki 2 turiste çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarparak dururken, kaza sonrası yaralanan iki kadın turist hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kazancı Yokuşu’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DG 3663 plakalı araç sürücüsü sokak içerisinde bulunan otelin önüne gelerek aracını park etmesi için otelin valesine teslim etti. İddiaya göre, otel çalışanının kullandığı aracın gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkan otomobil, sokak içerisinde bulunan 2 kadın turiste çarptı. Kaza sonrası kaldırıma çıkarak savrulan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan turistlerden 1’inin durumu ağır

Sağlık ekipleri kazada 1’i ağır olmak üzere iki yaralı turisti ilk müdahalelerinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırdı. Aracın çarparak durabildiği duvarda bulunan doğalgaz kutusunda çatlama meydana geldi. Olay yerine tedbir amaçlı İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler gaz akışını keserek kutuda meydana gelen zararı onardı. Otel çalışanı ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2