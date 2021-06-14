banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
SGK'ya katılı tüm çalışanlar yarın aşı randevu alabilecek
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Erdoğan ile görüşmesinden sonra Bİden'den ilk yorum
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Çoraplarıyla Nato Zirvesi'ne damga vurdu!
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu

Taksim’de fahiş fiyatla parfüm satanları polis ve zabıta ekipleri yakaladı

Taksim Meydanında fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Satıcıların ürünlerine el konularak cezai işlem uygulandı.

Asayiş 14.06.2021, 22:24
Taksim’de fahiş fiyatla parfüm satanları polis ve zabıta ekipleri yakaladı

Taksim Meydanında fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Satıcıların ürünlerine el konularak cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu Taksim Meydanında gündüz saatlerinde insanlara fahiş fiyata parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılar polis ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Piyasada değeri düşük olan parfümleri vatandaşlara ve turistlere yüksek fiyatlara satmaya çalışan seyyar satıcıların parfümlerine zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Polis ekiplerinin işlem yapmak için kimlik istediği parfüm satıcıları polis ekiplerine karşı zorluk çıkardı. Zorluk çıkaran seyyar satıcıları polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Fahiş fiyatlara parfüm satmaya çalışan seyyar satıcılara cezai işlem uygulandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
16°
az bulutlu
banner493