Taksim’de ehliyetine el konulduğu halde trafikte olan sürücüye ceza

İstanbul’da akşam saatlerinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında Taksim’deki kontrol noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne ehliyetine daha önceden el konulduğu halde trafikte olmasından dolayı cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından megakentin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasında turistlerin çoğunlukta olduğu Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtulmadı. Havadan polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada narkotik köpeği Kanıt, durdurulan bir minibüsü detaylı olarak aradı. Polis ekipleri, durdurdukları bir sürücünün ise ehliyetine daha önceden el konulduğunu tespit etti. Ayrıca şahsın kullandığı otomobilin de bir başkasına ait olduğu öğrenildi. Sürücüye ehliyetine el konulmasına rağmen trafikte olmaktan 2 bin 962, otomobil sahibine de 2 bin 962 lira olmak üzere toplam 5 bin 924 Türk Lirası ceza kesildi. Uygulama noktasına çağrılan araç ile otomobil yediemin otoparkına çekildi.

Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verirken, şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolleri yapıldı. Uygulamada hal ve hareketlerinden şüphe edilen kişilerin de GBT’leri sorgulandı.