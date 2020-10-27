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Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi

TAKSİM’DE DRONE DESTEKLİ KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMİ YAPILDI

Asayiş 27.10.2020, 15:31
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Taksim’de drone destekli korona virüs denetimi

Taksim’de polis ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Maske takmayan vatandaşları tek tek uyarıp, maskesi olmayanlara ise maske verdi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Taksim’de Beyoğlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone destekli maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Drone ile caddede dolaşanlara Türkçe ve İngilizce maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Caddede devriye gezen ekipler, maske takmayan vatandaşları uyarıp, maskesi olmayanlara maske verdi. Maskesi olmayan vatandaşlara 900 TL para cezası kesilip maske verildi.

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