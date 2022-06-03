Taksim’de dilenci operasyonu: 4’ü çocuk 9 kişi yakalandı

Beyoğlu Taksim’de zabıta ekipleri ve Çocuk Şube Amirliği ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4’ü çocuk 9 dilenci yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri ve zabıta birimleri tarafından Taksim çevresinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda büfelerin önünde bekleyen ve turistleri rahatsız eden dilenciler suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda ’hanutçu’ olan bir kişi uyarılarak cadde üzerinde beklememesi söylendi. Büfe önünde dilenen çocuk dilenci yakalanarak zabıta arabasına bindirilirken, cadde üzerinde dilenen 1 kadın 2 çocukla suçüstü yakalandı. Taksim Meydanında duran bir grup dilenci de zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak, karakola götürülmek üzere zabıta arabasına bindirildi. Yoldan geçen turistlerden yemek parası isteyen ve onları rahatsız eden 2 dilenci çocuk da suçüstü yakalandı. Yapılan operasyonda 4’ü çocuk olmak üzere toplam 9 dilenci yakalanırken, dilenciler zabıta ekipleri tarafından karakola götürüldü.