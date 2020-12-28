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Taksim’de dikkat çeken yoğunluk
Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Adeta eski günlerini aratmayan cadde üzerinde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.
Asayiş 28.12.2020, 19:56
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Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Adeta eski günlerini aratmayan cadde üzerinde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, vaka sayıları ve can kayıpları ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanı İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk pes dedirtti. Kısıtlamaya saatler kala çok sayıda vatandaş cadde üzerinde hareketlilik oluşturdu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.
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