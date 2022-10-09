Taksim’de darp sonrası parası ve pasaportu çalındı iddiası

Taksim’de yabancı uyruklu bir kişi darp edilerek pasaportunun ve parasının alındığını iddia etti. Gasp edildiğini ileri süren şahıs tramvay yoluna yatıp yardım istedi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde iddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, kişi ya da kişiler tarafından darp edilerek, pasaportu ve paraları çalındı. Gaspa uğrayan kişi caddedeki tramvay yoluna yatarak yardım istedi. Polisler şahsın yanına gelerek Taksim Karakolu’na götürdü. Yaşanan o anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.