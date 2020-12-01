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Taksim’de çatıda tehlikeli çalışma

Taksim’de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağza getirdi. Tedbir almadan çatının izolasyonunu yapan işçinin ağzında da sigara olması bu kadarına pes dedirtti.

Asayiş 01.12.2020, 09:47
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Taksim’de çatıda tehlikeli çalışma
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Taksim’de 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağza getirdi. Tedbir almadan çatının izolasyonunu yapan işçinin ağzında da sigara olması bu kadarına pes dedirtti.

Taksim’de 5 katlı bir binanın çatısını izolasyon yapmak isteyen işçinin, iş güvenliği kurallarına uymadığı görüldü. Elindeki izolasyon malzemesi ile çatıyı kaplayan işçinin ağzında da sigara olması bu kadarına pes dedirtti. Hiçbir tedbir almadan çalışan işçinin yürekleri ağza getiren çalışması çevrede bulunanların da dikkatini çekti.
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