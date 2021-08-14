banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
TMSF'den kayyumlara ödenen ücretlere ilişkin açıklama
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Messi’nin göz yaşları 10 bin dolardan satışa çıkarıldı
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Kürşat Ayvatoğlu'na şok hapis istemi!
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu
Taksi plaka fiyatı yüzde 30 artarak 2.6 milyon oldu

Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

Asayiş 14.08.2021, 15:24
Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Meydanda devriye gezen atlı polislere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde dolaşan atlı polisleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yorumlar (0)
28°
açık