Taksim ve Beşiktaş’ta değnekçiler suçüstü yakalandı

Beşiktaş ve Taksim’de sokak üzerinde değnekçilik yapan şahıs, sivil trafik ekiplerine yakalandı. Değnekçinin sürücülerden para isteme anı kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, maç günlerinde stat çevresinde değnekçilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Beşiktaş Stadı çevresi İnönü Caddesi üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Mehmet A. ve Sefer A. isimli şahıslar, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Değnekçi şahıslar Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Değnekçinin sürücülerden para isteme anı kameraya yansıdı.