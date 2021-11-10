Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’nde yangın paniği yaşandı. Sistem odasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 14.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim Haşim Usta Polis Merkezi’nin sistem odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden polis ekipleri hemen yangına müdahalede bulundu. Polis merkezinde dumanların yükselmesiyle olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Çıkan yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, polis merkezinden yükselen dumanlar İstiklal Caddesi’nde kısa süreli paniğe yol açtı.