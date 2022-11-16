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Taksim saldırısıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği o anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Asayiş 16.11.2022, 09:10
Taksim saldırısıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesindeki patlama olayını gerçekleştirdikten sonra Ahlam Albashir adlı Suriyeli teröristi aracıyla Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren Ahmet Jarkas'ın aracına bindiği o anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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