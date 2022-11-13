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Taksim patlamasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.
Asayiş 13.11.2022, 18:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturmaları Bürosu tarafından İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara soruşturma başlatıldığı öğrenildi.